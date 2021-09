Hochzeit in Lauenen BE - Baschi und Alana Netzer sind nun auch kirchlich verheiratet

Nachdem Baschi auf dem Standesamt in Zürich Ja zu Alana Netzer sagte, haben die beiden nun auch in einer Kirche geheiratet, in Lauenen BE. Anschliessend habe es ein Fest im Palace Gstaad gegeben, schreibt die «Schweizer Illustrierte» (SI). Alana schritt im Arm ihres Vaters Günter Netzer zum Altar, wie Fotos des Magazins zeigen.