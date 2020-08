Ja, der Cheftrainer des Baseballteams NY Yankees aus der MLB, Aaron Boone, ist weiss. Aber seine Frau Laura und er haben zwei Kinder aus Haiti adoptiert, die schwarz sind. Wenn man das weiss, kann man verstehen, weshalb der US-Amerikaner so reagiert, wie er eben an der Pressekonferenz vor der MLB-Partie am Freitag gegen die NY Mets reagierte. Nach der Frage der Journalistin – «Das ist ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft: Sie haben zwei wunderschöne schwarze Kinder, die sie adoptiert haben. Bedeutet Ihrer Familie das umso mehr, wenn Sie für Black Lives Matter einstehen?» – brachte Boone kein Wort heraus.