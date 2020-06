Für tausende Fans

Baseball-Organist sorgt trotz Live-Flaute für Musik

Josh Kantor spielt eigentlich für die Boston Red Sox auf seiner Orgel. Weil die Meisterschaft pausiert, bespielt er die Fans aus seinem Wohnzimmer mit Musik. Und das jeden Tag.

Bis zu 10000 Fans hören zu

«Warum spielst du nicht einfach ein paar Lieder auf der Orgel in deinem Wohnzimmer und sendest sie aus?», fragte also einer seiner Freunde. Kantor hörte auf diesen Freund. Und seitdem hören ihm auch die Menschen wieder zu, wenn er täglich um 15.00 Uhr per Livestream auf Facebook aus seinem Zimmer in Boston in die Tasten seiner Orgel haut.