Ohne Gehalt : Baseball-Profi wegen sexueller Gewalt zwei Jahre gesperrt

Trevor Bauer soll eine Frau beim Sex gegen ihren Willen geschlagen und misshandelt haben. Der Baseball-Spieler beteuert seine Unschuld, doch die Major League glaubt ihm nicht.

Die Major League Baseball hat Trevor Bauer von den Los Angeles Dodgers für zwei Jahre ohne Bezahlung suspendiert. Bauer hat nach Einschätzung von MLB-Boss Rob Manfred gegen die Richtlinien zu häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch verstossen. Bauer bestreitet die Vorwürfe und will sich vor einem Schiedsgericht gegen die Sperre wehren, teilte er nach Bekanntmachung der Strafe durch die MLB am Freitag mit. Nach Angaben von US-Medien entgehen Bauer in dieser und der kommenden Saison insgesamt etwas mehr als 60 Millionen US-Dollar Gehalt, sollte er mit seiner Berufung keinen Erfolg haben.