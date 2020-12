Cleveland Indians : Baseball-Team trennt sich von seinem Namen – Trump ist erbost

Nachdem das Football-Team aus Washington seinen als rassistisch empfundenen Namen abgelegt hat, zieht nun das Baseball-Team aus Cleveland nach.

Das Baseball-Team aus Ohio heisst seit 1915 Cleveland Indians. Ein neuer Name und der Zeitplan stehen noch nicht fest. «Weil das so wichtig ist, werden wir bei diesen Entscheidungen nicht hetzen», hiess es in einem Brief an die Fans von Team-Besitzer Paul Dolan. Bis es den neuen Namen gibt, soll das Team weiter Cleveland Indians heissen.