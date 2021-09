Grindelwald BE : Basejumper (32) verunglückt tödlich bei Sprung an Eiger-Nordwand

Ein US-Amerikanischer Staatsbürger verunfallte am Sonntagnachmittag bei einem Basejump. Der Mann verlor dabei sein Leben.

Eine Gruppe Extremsportler sprang am Sonntag gegen 14.45 Uhr von der Sprungstelle «Magic Mushroom» an der Eiger-Nordwand. Dabei verunfallte ein 32-Jähriger und zog sich schwere Verletzungen zu. Der US-Staatsbürger war als dritter in die Tiefe gesprungen, aus bisher ungeklärten Gründen geriet er dabei in Schwierigkeiten und stürzte im Bereich «Im glatten Wang» unterhalb des Eiger Trails zu Boden.