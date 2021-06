Walenstadtberg SG : Basejumper (33) springt aus Helikopter in den Tod

Bei den Churfirsten sprangen am Mittwoch drei Basejumper aus einem Helikopter. Ein 33-jähriger Deutscher kam dabei nicht mehr lebend am Boden an.

1 / 1 Bei den Churfirsten starb ein Basejumper, als er aus einem Heli sprang. REUTERS

Am Mittwochmittag verunfallte bei Walenstadtberg SG ein deutscher Basejumper tödlich. Er sprang mit zwei Kollegen auf Höhe Churfirsten aus einem Helikopter. Das schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Seine beiden Kollegen erreichten den vereinbarten Landeplatz sicher. Vom 33-jährigen Deutschen fehlte aber jede Spur. Eine mit dem Helikopter gestartete Suchaktion fand den Basejumper. Er war zwischen Zuestoll und Tschingla abgestürzt.

Die Rega wurde aufgeboten, der Arzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei untersuchen den Vorfall.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!