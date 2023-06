Lütschental BE: Basejumper (36) stürzt nach Sprung mit Wingsuit ab – tot 

Ein Basejumper ist am frühen Montagnachmittag nach einem Sprung mit einem Wingsuit in Lütschental abgestürzt und verstorben.

Oberhalb der Region «Spycheregg» in Lütschental ist am Montagmittag ein Basejumper abgestürzt. Nach aktuellen Erkenntnissen sprang der Mann mit einem Wingsuit von der Absprungstelle Bira ab, worauf er aus noch zu klärenden Gründen mit Bäumen kollidierte und in der Folge in einem Waldgebiet zu Boden stürzte.