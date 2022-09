Lauterbrunnen BE: Basejumper (40) kollidiert mehrmals mit Felswand und stürzt ab – tot

Die Kantonspolizei Bern meldet einen tödlichen Unfall eines Basejumpers in Lauterbrunnen BE.

Ein Australier (40) ist in Lauterbrunnen BE beim Basejumping tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Bern am Montag berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntagmittag. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann zusammen mit einer Begleitperson zur Absprungstelle «Nose» begeben, wie die Polizei weiter schreibt.