Lauterbrunnen: Basejumper bleibt mit Fallschirm in Baum hängen

Der Mann blieb in Lauterbrunnen BE in einem Baum hängen.

Am beliebten Basejumper-Ort Lauterbrunnen BE ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, wie Bilder eines News-Scouts zeigen. Ein Mann verfing sich mit seinem Fallschirm in einem Baum. «Es gab zwei Helikopterflüge», so der News-Scout zu 20 Minuten. «Beim zweiten Flug kamen sie mit einer Rettungswinde und Rettungspersonal.» Der Einsatz habe rund eine halbe Stunde gedauert.