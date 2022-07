Lütschental BE: Basejumper (34) kollidiert mit Bäumen und stürzt zu Boden – tot

Am Montagmittag stürzte ein 34-Jähriger zu Boden und starb.

Am Montagmittag stürzte in Lütschental ein Basejumper. Der Australier hatte sich mit einem Begleiter in die Region Hintisberg zur Absprungstelle «Bira» begeben. Nach seinem Absprung kollidierte er aus noch zu klärenden Gründen mit Bäumen und stürzte danach unkontrolliert zu Boden.