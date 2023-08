Lauterbrunnen BE: Basejumper prallt gegen Felswand und stürzt ab – tot

Der Unfall des Basejumpers in Stechelberg (Gemeinde Lauterbrunnen) wurde der Polizei kurz nach 20.45 Uhr gemeldet. In der Folge wurde mittels Helikopter und einer Drohne nach Verunglückten gesucht. In der Nacht musste die Suche unterbrochen werden, ehe sie am frühen Samstagmorgen fortgesetzt wurde.