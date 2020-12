Real-Life-Quidditch im Berner Oberland : Basejumper stürzen sich auf Besenstielen den Berg hinunter

Für ihren Jubiläumssprung liessen sich Basejumper in Lauterbrunnen BE etwas Besonderes einfallen: In Anlehnung an Harry Potters Quidditch-Partien schoben sie sich Besenstiele zwischen die Beine.

«Wingardium Leviosa»: Eine Gruppe von Basejumpern sprang in Harry-Potter-Manier den Berg hinunter. Video: Instagram/newton_slack

Der 500. gemeinsame Sprung sollte besonders ausgefallen sein. Also beschlossen Antony Newton und seine Basejumper-Kumpanen, sich auf Besenstielen die Klippe hinunter zu stürzen. Pate bei der Aktion stand wenig überraschend Englands berühmtester Zauberlehrling Harry Potter. Newton und Konsorte spielten gewissermassen Real-Life-Quidditch – zwar ohne Bälle und Torringe, dafür mit einem inbrünstigen «Wingardium Leviosa!» vor dem Höllenritt (der in den Filmen verwendete Schwebezauber).

Als Kulisse für den fabulösen Sprung diente das Schweizer Basejumper-Mekka Lauterbrunnen BE. Die Besen bastelte sich die Gruppe aus umliegenden Ästen zusammen, wie der in Frankreich lebende Newton gegenüber der «Daily Mail» sagte. Der Stunt sei vorbereitet gewesen; man habe jahrelange Erfahrung.