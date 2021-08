Lauterbrunnen BE - Basejumper stürzt in den Tod

In Lauterbrunnen ist am Montagvormittag ein Basejumper verunfallt. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen, wie die Kantonspolizei Bern schreibt.

Am 9. August um 11.10 Uhr sei bei der Kantonspolizei die Meldung eingegangen, dass in Lauterbrunnen ein Basejumper abgestürzt sei. Ein umgehend ausgerücktes Team von Air-Glaciers habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, heisst es in der Mitteilung. Ersten Ermittlungen zufolge war der Basejumper

alleine unterwegs, von der Absprungstelle «High La Mousse» mit einem Wingsuit abgesprungen und

ausgangs Lauterbrunnen zu Boden gestürzt.