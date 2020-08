Bei Mürren ist am Samstagnachmittag ein Basejumper tödlich verunglückt. (Archivbild)

Ein Basejumper ist am Samstagnachmittag in Mürren tödlich verunglückt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stürzte sich der Mann gemäss ersten Erkenntnissen von der Absprungstelle «Via Ferrata» in die Tiefe und kollidierte dabei mehrmals mit der Felswand.