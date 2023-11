Basel: Bei jedem roten Punkt droht Gefahr

27’000 Bäume werden in Basel-Stadt jedes Jahr durch die Stadtgärtnerei kontrolliert. Nach Abschluss der diesjährigen Jahreskontrolle stufte die Stadtgärtnerei 195 Bäume aufgrund von Schädlingsbefall, Fehlentwicklung oder Absterben von Kronenteilen als «potenziell gefährlich» ein. Bei diesen Bäumen bestehe das Risiko, dass Personen durch Äste verletzt werden könnten.

«Um die Risiken so gut wie möglich zu minimieren, wird die Stadtgärtnerei diese Bäume im Januar 2024 entfernen und im darauffolgenden Herbst – möglichst an gleicher Stelle – durch einen gesunden Jungbaum ersetzen», schreibt die Stadtgärtnerei in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Das Entfernen von geschützten Bäumen im öffentlichen Raum bedarf einer Fällbewilligung. 138 der betroffenen Bäume seien geschützt und werden deshalb im Kantonsblatt öffentlich publiziert.