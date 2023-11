Basel: 23 Tonnen Kunstrasen von Super-League-Club an Grenze gestoppt

Deutsche Grenzbeamte haben am Grenzübergang Weil am Rhein (D) 23 Tonnen Kunstrasen aus der Schweiz gestoppt. Wie das zuständige Hauptzollamt in einer Mitteilung schreibt, sollte der ausgediente Kunstrasen von einem «bekannten Erstliga-Fussballverein der Schweiz» am 20. September nach Deutschland eingeführt werden. Zollbeamte stellten fest, dass der Kunstrasen, der nach vorgelegter Zollanmeldung zur Wiederaufbereitung nach Deutschland eingeführt werden sollte, erhebliche Verschmutzungen aufwies.