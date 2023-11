Basel: 440 Schwangerschaftsabbrüche im 2022

Die Schwangeren nannten psychosoziale Gründe als häufigsten Grund für einen Abbruch. Nur in höchst seltenen Fällen wird eine Abtreibung nach der zwölften Schwangerschaftswoche vorgenommen. Meist liegt dann ein medizinisches Problem beim Fötus vor.

440 Schwangerschaftsabbrüche wurden 2022 im Kanton Basel-Stadt vorgenommen, wie es einem aktuellen Dossier des Statistischen Amts zu entnehmen ist. Dies sind 60 Abbrüche mehr (+16%) als im Vorjahr. Seit 2007 werden Abtreibungen vom Bundesamt für Statistik elektronisch erfasst. Von 2008 bis 20015 sank die Zahl stetig von 369 auf 238: Die durchschnittliche Zahl der Abbrüche lag in diesem Zeitraum bei 318. Danach wurden mehr Abtreibungen vorgenommen. Seit 2016 liegt der Durchschnittswert bei 387 Eingriffen jährlich. Am meisten Schwangerschaftsabbrüche wurden im Pandemiejahr durchgeführt: 2020 waren es 486.

Alter der Frauen

2007 war über die Hälfte der Frauen (54%) jünger als 30 Jahre. Der Anteil der 30-jährigen Frauen und Überdreissigjährigen hat seither stetig zugenommen, wie es im Dossier heisst. 2022 waren 56 Prozent der Frauen zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs älter als 30. Die meisten Frauen, die einen Abbruch durchführen liessen, waren in der Gruppe 30- bis 34-Jährigen, die über 44-Jährigen waren in der aktuellsten Statistik am wenigsten vertreten.