Basel: Aktive Kinder haben weniger Stress bei Schul-Prüfungen 

Die Universität Basel hat in einer Studie erkannt, dass Kinder, die mehr Sport treiben, den Stress in der Schule besser bewältigen können. Für diese Studie liess ein Forschungsteam um Manuel Hanke und Sebastian Ludyga vom Departement Sport, Bewegung und Gesundheit 110 Kinder zwischen zehn und dreizehn Jahren während einer Woche einen Sensor tragen, um das Ausmass ihrer Bewegung im Alltag zu messen, wie die Universität Basel schreibt. Alle Kinder wurden nach dieser Woche an zwei getrennten Tagen einer stressigen Aufgabe im Labor und einer stressfreien Kontrollaufgabe unterzogen. Gemessen wurde die körperliche Stressreaktion der Kinder über die Konzentration des Stresshormons Cortisol im Speichel, so die Universität.