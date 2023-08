Basel: Alt-Nationlart Sebastian Frehner erscheint nicht vor Gericht

Ein Basler Alt-Nationalrat (SVP) und sein Parteikollege Bernhard Madörin hätten am Freitag vor Gericht stehen sollen.

Ein ehemaliger Basler Spitzenpolitiker der SVP sowie sein Ex-Chef und Parteikollege Bernhard Madörin hätten am Freitag vor dem Basler Strafgericht erscheinen sollen. Der Alt-Nationalrat war ärztlich dispensiert, der ehemalige Grossrat Madörin fehlte unentschuldigt, berichtet die «Basler Zeitung» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

In der Anklage der Staatsanwaltschaft, welche bereits sei dem Jahr 2018 vorliegt, wird den beiden Ex-SVP-Politikern vorgeworfen, «Schwindelgründungen» von Firmen veranlasst zu haben. Nach der Eintragung ins Handelsregister liessen die beiden das Gründungskapital von 100'000 Franken ganz oder grösstenteils wieder an die Firma zurück überweisen, um es für die Gründung weiterer Firmen oder für andere Zwecke zu verwenden, schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Die gegründeten Gesellschaften hätten die beiden Angeklagten als sogenannte Mantelfirmen an ihre Kunden übertragen. Für die beiden gilt bis zu einer allfälligen Verurteilung die Unschuldsvermutung.