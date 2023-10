Basel: Am Zoll war die «All you can steal»-Reise zu Ende

In der Nacht vom 15. auf den 16. September sind Beamten des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zwei mutmassliche Diebe ins Netz gegangen. Wie es in einer Mitteilung heisst, ist Mitarbeitenden des BAZG in dieser Nacht ein weisser Lieferwagen mit Anhänger an einer Tankstelle in der Stadt Basel aufgefallen. Der Anhänger war in Polen zugelassen und hatte zwei Wasserpumpen geladen. Weil sich der Fahrer des Fahrzeugs vor Ort nicht ausweisen konnte, ging es mit der Patrouille für eine genauere Kontrolle zum Grenzübergang Basel-Freibergerstrasse.