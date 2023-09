Basel: Ambulanz verursacht Notbremsung von Tram

Bei einer Notbremsung eines Trams an der Münchensteinerstrasse in Basel wurde am Dienstagnachmittag ein Mann verletzt, wie die Basler Kantonspolizei mitteilt. Der 71-Jährige musste anschliessend ins Spital gebracht werden. Bemerkenswert an diesem Unfall ist, dass das Sanitätsfahrzeug bereits nicht ganz zufällig vor Ort war, um den Patienten in die Notfallstation des Universitätsspitals zu fahren.