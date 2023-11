Basel: Aus dem Auto «krabbelten» zwei Minderjährige 

In der Breisacherstrasse landete ein Auto auf dem Dach, nachdem es die 30er-Zone befahren hatte. Laut einem News-Scout flüchteten die Insassen kurz nach ihrer Tat und überliessen den Wagen sich selbst.

Zwei jugendliche Lenker haben in der Breisacherstrasse einen Selbstunfall gebaut. Dabei ist das Auto auf dem Dach gelandet.

Gestern Nachmittag kam es zu einem Selbstunfall in der Breisacherstrasse. Zwei minderjährige Lenker befuhren die 30er-Zone und landeten aus bisher ungeklärten Gründen auf dem Dach. Ein News-Scout, der die Szene beobachtet hatte und zu Hilfe eilen wollte, sah nur noch, wie das Duo davonrannte. «Ich war der erste Zeuge, da ich erste Hilfe leisten wollte. Dann sind zwei Personen sofort rausgekrabbelt und geflüchtet.» Auch auf X (ehemals Twitter) postet ein User einige Bilder zum Unfall. «In der Breisacherstrasse ist immer etwas los», meint er. In den Kommentaren unter dem Beitrag fragt man sich, wie das in einer 30er-Zone überhaupt möglich war.