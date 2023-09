Basel: «Automat der Zukunft» kommt, aber das Placebo-Rubbeln bleibt

Im nationalen Vergleich gelten die Basler Automaten als rückschrittlich. Kontaktlos bezahlen kann man bisher an keinem der Automaten. Auch wenn das Tram bereits an der Haltestelle steht, muss man in Basel auch für ein Kurzstrecken-Ticket den PIN der Kreditkarte eingeben. Das in einer Zeit, in der das einfache Hinhalten der Karte für viele zum Alltag geworden ist. Nicht unwahrscheinlich ist es aber auch, dass am Automaten gar nicht per Karte, sondern nur mit Bargeld bezahlt werden kann. Twint? Ebenfalls Fehlanzeige. In anderen Kantonen sieht die Lage ganz anders aus. In Zürich, Luzern und Aargau ist das kontaktlose Bezahlen möglich, in Bern und Graubünden gibt es schon Automaten, die gar kein Bargeld mehr akzeptieren.