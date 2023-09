Basel Bahnhof SBB : Wurde blutiger Streit am Bahnhof auf Grossbild übertragen?

Der Vorfall wurde auf einem grossen Screen in der Bahnhofshalle übertragen.

Am Sonntagabend kam es vor dem Basler Bahnhof SBB zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ein News-Scout fotografiert am Sonntagabend «sehr viel Blut und eine vollgeblutete Kompresse» auf den Tramgleisen vor dem Bahnhof SBB . «Die verletzte Person war bereits im Krankenwagen», vermutet der Mann. Nebst Polizei und Sanität sei auch ein Notarzt vor Ort gewesen.

Einer der beiden Männer, ein 61-Jähriger, stürzte während des Streits und wurde dabei verletzt. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte ihn nach dem blutigen Sturz zur Behandlung ins Spital, so die Staatsanwaltschaft. Der mutmassliche Täter konnte bislang nicht gefasst werden – er flüchtete nach dem Streit.

Wurde auf SBB-Screen die Schlägerei gezeigt?

In der Bahnhofshalle verfolgte der News-Scout die Geschehnisse bei den Tramgeleisen auf einem riesigen Screen der SBB weiter. Die SBB überträgt auf dem Bildschirm in der Bahnhofs-Passerelle das Geschehen auf dem Centralbahnplatz. Die Reisenden konnten so wohl auch die Schlägerei zwischen den beiden Männern live auf Grossleinwand mitverfolgen.