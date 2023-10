Basel: Berührende Postkarten von Kindern aus der Ukraine

1 / 7 Die Kinder durften in einem Workshop zusammen an ihre Lieblingsorte in ihrer Heimat denken und diese in Form von Zeichnungen oder Geschichten zum Leben erwecken. 20Min/ Valentin Kunzelmann Auf der Hinterseite der Postkarte befindet sich die Hintergrundgeschichte zum Bild. Die Kinder erzählen, welche Erinnerungen sie mit dem Ort verbinden. 20Min/ Valentin Kunzelmann Die Workshops mit den Kindern fanden an sicheren Orten in Kramatorsk im Osten der Ukraine statt. Vidkrytky

Darum gehts Die Ausstellung «Vidkrytky – Versteck der Erinnerungen» zeigt Erinnerungen von kriegstraumatisierten, ukrainischen Kindern in Form von Postkarten.

In einem Workshop durften die Kinder ihre Lieblingsorte aus ihrer Heimat zeichnen.

«Vidkrytky» ist ein Kunstwort, welches die Worte Öffnung und Postkarten verbindet und eine Mischung aus Ukrainisch und Russisch ist, welche auch als Surschyk bezeichnet wird.

«Vidkrytky» ist ein ukrainisch-russisches Kunstwort, das die Worte Öffnung und Postkarte verbindet. Es ist zugleich auch der Titel einer Ausstellung im Freiwerk in Basel, die Erinnerungen von kriegstraumatisierten Kindern aus der Ostukraine an ihre Lieblingsorte zeigt.

«Wir wollten ein Archiv von schönen Erinnerungen der Kinder an ihre Lieblingsorte in ihrer Heimat schaffen, da diese durch den Krieg unzugänglich geworden sind», erklären die Künstlerinnen Nailya, Nastya, Zhenya und Hanna. Sie selbst stammen ebenfalls aus dem Donbass und sind seit dem Ausbruch des Krieges in der Westukraine zu Hause. Die Realität des Krieges prägt auch ihr Leben. «Kinder haben im Krieg meist wenig Rechte. Sie müssen Anweisungen befolgen und verlieren einen Teil ihrer Kindheit. Ihnen durch das Projekt eine Stimme zu geben, war für uns wichtig.»

Die ukrainischen Künstlerinnen haben für das Kunstprojekt mehrere Workshops an sicheren Orten im Osten der Ukraine organsiert. Dabei wurden die Kinder dazu ermutigt, einen Lieblingsort, wo sie gerne Zeit verbracht haben, zu malen und eine kurze Geschichte dazu zu schreiben. «Die meisten Kinder haben Bilder von Pausenplätzen, Gärten, Kinderzimmern oder auch von Fussbällen gemalt.»

«Schlussendlich sind wir alle gleich»

Ziel ihrer Ausstellung ist es, eine Sammlung aus Erinnerungen an friedliche ukrainische Städte zu gestalten. «Wir wollten einen Raum für Phantasie und Kreativität im Kontext zu militärischen Konflikten schaffen. Unsere Städte sind zerstört worden und wir werden nie mehr wieder an unsere Lieblingsorte zurückkehren können. Trotzdem möchten wir keine traurige Atmosphäre schaffen, sondern vielmehr dazu einladen, zusammenzukommen und in die Zukunft zu blicken.» Besucher können ausserdem selbst eine eigene Postkarte gestalten und diese an ukrainische Kinder schicken.

Die Künstler versuchen, ihre eigenen Erinnerungen an ihre Kindheit mit den Geschichten der Kinder von heute zu verbinden. «Die Kriege haben einen grossen Einfluss auf uns gehabt. Hiermit wollen wir unseren Kampf sowie unseren Widerstand zeigen.» Die Ausstellung haben sie bereits einmal in Deutschland gezeigt. «Eine deutsche Schulklasse hat dann selbst Postkarten gemalt und sie an uns geschickt. Lustigerweise waren sich die Bilder der Kinder aus Deutschland und der Ukraine sehr ähnlich. Schlussendlich sind wir ja alle gleich.» Durch persönliche Kontakte fand die Ausstellung ihre Fortsetzung nun in Basel.

Die Ausstellung im Basler Freiwerk dauert bis am 28. November.