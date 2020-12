Luzern dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Hälfte reisst der FC Luzern das Spieldiktat zwar an sich, zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Schürpf reicht es jedoch nicht. Die Luzerner scheitern zum einen an der eigenen Ineffizienz, zum anderen am glänzen reagierenden Lindner im Basler Tor.