Mit einem Sieg gegen Luzern verabschiedet sich der FC Basel in die Winterpause. Die Basler müssen nach zwei Traumtoren und einer 2:0-Führung in der ersten Hälfte am Ende doch noch zittern.

Der FC Basel geht nach einem 2:1 über den FC Luzern mit dem siebten Ligasieg in die Weihnachtspause und bleibt an Leader YB dran. Die Zentralschweizer hingegen kommen nicht vom letzten Tabellendrittel weg.

Dabei hatte für die Gastgeber alles so vielversprechend begonnen: Luzern griff früh an und liess den FCB nicht ins Spiel kommen. Wie Basel (in einem 4-4-2) versuchte sich auch Luzern in einem neuen System (4-3-1-2). Bis in den Basler Strafraum funktionierte beim Team von Fabio Celestini in der ersten halben Stunde vieles gut, doch vor FCB-Goalie Heinz Lindner war die Heimelf meist harmlos.

Cabral trifft mit der Hacke, Kasami via Lattenunterkante

Anders der Gast: Der FCB durfte sich für einmal über eine ungemeine Effizienz freuen. Wesentlichen Anteil daran hatte die individuelle Klasse der Basler: Erst überraschte Arthur Cabral mit der Hacke FCL-Hüter Marius Müller (23. Minute), ehe Pajtim Kasami aus 22 Metern mit einem Schuss ins Lattenkreuz erhöhte. Diese Traumtore reichten, um mit einem 2:0 in die Pause zu gehen.

Nach dem Seitenwechsel spielte allerdings nur noch Luzern. Doch zu mehr als Pascal Schürpfs Anschlusstor (66.) gegen nur noch verteidigende Basler reichte es nicht mehr. Blauweiss liess zig hochkarätige Chancen aus und hätte mindestens einen Zähler verdient gehabt. (dw)

Vaduz holt wichtigen Punkt

Was war das für ein Abend für Tunahan Cicek! Eigentlich hätte der Vaduzer zumindest die erste Hälfte des 1:1-Unentschiedens gegen Servette von der Bank aus verfolgen sollen. Doch wegen der Verletzung von Prokopic kam er bereits in der neunten Minute rein und hatte gleich mehrere Chancen, die Liechtensteiner in Führung zu schiessen, die beste kurz nach der Pause, als er aus kurzer Distanz an Goalie Frick scheiterte. Seine Einwechslung war ein Glücksfall, der Schweiz-Türke ein Aktivposten.

Doch in der 57. Minute unterlief dem Stürmer im eigenen Strafraum ein folgenschwerer Fehler. Eine Freistossflanke blockte er mit dem Arm ab – Elfmeter und Führung für Servette.

Trotz Rückstand gab der Tabellenletzte nicht auf, suchte den Ausgleich. Und wurde kurz vor Schluss belohnt: Sandro Wieser traf nach einem Corner per Kopf. Der eine Punkt könnte für die Liechtensteiner noch wichtig werden. Dadurch vergrössert sich der Rückstand auf Sion immerhin nicht und sie müssen nicht mit sechs Niederlagen in Folge in die Winterpause. (ets)