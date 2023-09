Basel: Die Kommentare verraten, welcher Sitz das Rennen macht

«Sitz 3 bitte», schreibt Userin Sonja auf Facebook. Die Basler Verkehrsbetriebe reagieren prompt: «Vielen Dank. Bitte stimmen Sie per QR-Code ab.» Dazu müsste man in einem der beiden Flexity-Trams sitzen, in denen die drei Testsitze montiert sind. Denn: Die BVB schaffen 23 neue Trams bis 2028 an und wollen diese mit neuen Sitzen ausrüsten. Die Fahrgäste sollen dabei mitreden, welches Modell zum Zug kommt. Schliesslich sei der Sitz für die Fahrgäste «sehr essenziell», erklärt BVB-Mediensprecher Matthias Steiger.