Basel: Blanke Nerven wegen Postchaos im Gellert

«Das Vertrauen in die Post ist mehr als nur angekratzt», ärgert sich ein News-Scout aus dem Basler Gellert-Quartier. Sein Problem: Seit Monaten erhält er fälschlicherweise die Post aus seiner ganzen Nachbarschaft. Ein Foto zeigt, dass in einem seiner Briefkästen massenweise falsche Briefe eingeworfen wurden. «Ich habe etwa 80 falsche Briefe erhalten», sagt er. Diese seien alle in einem nicht benutzten Briefkasten seiner Liegenschaft gelandet. «Die landen wöchentlich da drin.»

Besonders nervig sei es, die Post selbst im gesamten Wohnhaus zu verteilen, erzählt die Anwohnerin. An den Namen auf den Briefkästen könne es nicht liegen, die seien zu unterschiedlich. Den Grund für diese Misere scheint keiner im Haus und in der Nachbarschaft zu kennen, ob es immer die gleiche Pöstlerin oder der gleiche Pöstler sei, weiss niemand. Trotz mehrfacher Beschwerde bei der Post habe sich nichts verändert, so der Anwohner. Erst vor kurzem sei er gerade noch einer Betreibung entgangen. Er habe die Briefe einfach nicht erhalten. «Aber das glaubt dir keiner», so der News-Scout.