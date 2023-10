Basel: Bruderholz-Bomber vor Bundestrafgericht

Aufnahmen zeigen, wie einer der Beschuldigten die Bombe in dem Busch platziert und diese dann hochgeht. 20 Minuten

Darum gehts Am 30. März 2022 um vier Uhr morgens explodierte eine Bombe vor einer Villa im Basler Bruderholzquartier.

Zwei Männer aus der Region Basel werden beschuldigt, den Sprengsatz gelegt zu haben.

Die beiden wollten Sprengstoff im Darknet kaufen, wurden aber beim Kauf vom deutschen Spezialkommando (SEK) Baden-Württemberg verhaftet.

Die beiden müssen sich nun vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten.

Zwei junge Schweizer werden beschuldigt, verantwortlich für die Explosion am 30. März 2022 im Basler Nobelquartier Bruderholz zu sein. Da Spuren und Motive zur Tat fehlten, war lange nicht klar, wer für die selbst gebaute Bombe verantwortlich war. Der 27-jährige A.S.* und sein Kollege E.W.* (25) müssen sich vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten, wo am Mittwoch der Prozess gegen die beiden Männer aus der Region Basel eröffnet wurde, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet.

Die beiden sitzen seit dem 23. Dezember in Untersuchungshaft, nachdem sie im Juni 2022 aufgeflogen waren. Sie versuchten, im Darknet zwei Kilogramm Militärsprengstoff C4 für weitere Bombenattentate zu kaufen, gerieten dabei aber an einen verdeckten Ermittler der australischen Polizei. Bei der Übergabe in Stuttgart wurden sie dann vom deutschen Spezialkommando (SEK) Baden-Württemberg festgenommen.

Nach der Bombe gab es Pizza, Gras und Koks

Nach der Auslieferung in die Schweiz kamen die beiden vorübergehend in Untersuchungshaft. S. ahnte, dass er überwacht wird, und legte sich ein neues Handy zu, das aber ebenfalls überwacht wurde. So hörten die Ermittler, wie S. einer langjährigen Freundin in seinem ersten Telefonat brühwarm Details zur Tat ausplauderte. Er erzählte ihr, wie er und sein Kollege nach dem Ablegen der Bombe in seine Wohnung gingen, die Tatkleidung wegwarfen, die Wohnung putzten, sich eine Pizza bestellten und er Cannabis und Kokain konsumierte.

Nach neun Tagen und weiteren Telefonaten und belastenden Chats mit Mittäter A. landeten beide wieder in Untersuchungs- und dann Sicherheitshaft.

Vor dem Bundesstrafgericht beteuerten am Mittwoch indes beide ihre Unschuld. Der Bundesanwalt ist da anderer Meinung: «Sie sind arbeitslos, verschuldet, teilweise einschlägig vorbestraft und zu allem bereit, um an Geld zu kommen.» Ziel sei gewesen, nach dem Bombenanschlag die betroffenen Familien von Geld oder Bitcoins zu erpressen. Im Darknet hätten sie die 50 reichsten Familien studiert, um weitere Opfer auszusuchen. Der Richter zitierte S. aus seinem Telefonat: «Ein Wi***** bezahlt nicht, wenn wir es bei vier machen, bezahlt sicher einer.»

«Lupenreine Vorbereitungshandlung zu Mord»

Der Verteidiger von S. wollte dem Gericht derweil weismachen, dass sein Mandant schlicht zu dumm sei, eine solche Tat zu planen und auszuführen, da er weder Talent oder die Motivation dazu habe. Für die Verurteilung würden die Beweise fehlen. W.s Verteidigerin fand, er sei ein Prahler und Dummschwätzer, der sich mit seiner Freundin einen Wettstreit um Räubergeschichten leiste.

Von der Bundesanwaltschaft wurde W. aber als Mastermind bezeichnet, da er 2020 dabei war, eine fingierte Entführung sowie einen Bankraub im Baselbiet zu planen, wobei auch Sprengstoff im Spiel war.

Der Bundesanwalt beantragt für W. eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Für Mittäter S. fordert die Anklage eine Freiheitsstrafe von acht Jahren, denn es gehe hier um «eine lupenreine Vorbereitungshandlung zu Mord». Die Verteidigenden forderten für beide Beschuldigten kostenfreie Freisprüche.

Die Dreierkammer des Bundesstrafgerichts wird ihr Urteil Ende November eröffnen.