Basel: Das gibt es an der Wahlparty für 480’000-Steuerfranken 

Am Abend folgt dann die grosse gemeinsame Wahlparty an der Grenze von Basel und Baselland in der St. Jakobshalle.

Beide Basler Halbkantone bekleiden in Bundesbern kommendes Jahr die höchsten Ämter. Der Baselbieter Eric Nussbaumer (SP) wird am 6. Dezember Nationalratspräsident und die Baslerin Eva Herzog (SP) Ständeratspräsidentin. Vorausgesetzt sie schaffen am 22. Oktober die Wiederwahl in ihre Ämter, was aber als sicher gilt.