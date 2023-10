Basel: Darum pilgern Zombies aus der ganzen Schweiz nach Basel

Am Samstag wirds richtig gruselig in Basel. Bis zu 200 Gruselfans treffen sich zum Zombie Walk und läuten mit ihren Gruselkostümen die Halloween-Zeit ein.

Am 28. Oktober findet bereits die zwölfte Ausgabe des Zombie Walks Basel statt. Wieder werden zahlreiche Untote erwartet, die an diesem Abend gemeinsam durch die Basler Innenstadt schlurfen. Willkommen ist jede und jeder. Solltest du Freude an Verrücktem oder Gruseligem haben, dann ist der Zombie Walk etwas für dich. Um 19.15 Uhr setzt sich der Zug aus dem Gundeli-Quartier in Richtung Innenstadt in Bewegung.

Darum gehts Am Samstag treffen sich über Gruselfans aus der ganzen Schweiz zum Zombie Walk Basel.

Die Untoten schlurfen mit ihren teils sehr aufwändigen Kostümen durch die Basler Innenstadt.

Das Event ist etwas für jede und jeden. Egal, ob jung oder alt, reich oder arm. Beim Zombie Walk ist jeder Fan von Verrücktem oder Gruseligem willkommen.

Am Samstagabend wirds wieder gruselig in der Basler Innenstadt. Drei Tage vor der eigentlichen Halloween-Nacht treffen sich Gruselfans zur bereits zwölften Ausgabe des Zombie Walks. Bei der letztjährigen Ausgabe schlurften rund 150 Untote durch die Stadt. Auch dieses Jahr erwarten die Veranstalter 150 bis 200 Teilnehmende, dies sei auch immer vom Wetter abhängig, so Michael Kempf vom Zombie Walk Team. Das Event lockt Publikum aus der ganzen Schweiz und aus dem nahen Ausland an. Mitlaufen würden aber ganz unterschiedliche Menschen, «ob Velokuriere, Familien mit Kindern oder auch gestandene Geschäftsmänner, am Zombie Walk hatten wir gefühlt schon alles dabei», so Kempf.

Den Grund dafür scheint er mittlerweile, nach immerhin zwölf Jahren, zu kennen: «Es ist eine Veranstaltung, bei der du einfach du sein kannst oder eben nicht du.» Basel sei ausserdem die geeignetste Stadt für eine solche verrückte Veranstaltung: «Da wir Basler einfach etwas anders ticken und auch etwas offener sind, was solche verrückten Veranstaltungen betrifft», meint Kempf.

Popularitätsschub dank Cosplay

Die grösste Veränderung seit der ersten Austragung 2010 sieht Micheal Kempf in der Akzeptanz des Events. Das könne auch mit dem Aufkommen von Cosplay und Veranstaltungen wie der Fantasy Basel zutun haben. Zudem haben sich auch die Kostüme über die Jahre verändert. Einige sind viel professioneller geworden. Nach wie vor gäbe es aber einen bunten Mix an Verkleidungen. Von ganz einfachen mit etwas Blut im Gesicht, bis zu komplizierten Cosplay-Kostümen sei alles dabei. Für Micheal Kempf ist eines besonders wichtig. «Ich will, dass alle am Walk dabei sein können, egal wie gut sie sich schminken können.»

Beginnen wird die Veranstaltung um 18 Uhr in der Mana Bar im Gundeli-Quartier, bevor sich der Zug dann in Richtung Innenstadt bewegt. Die ausgefallenen Kostüme werden anschliessend in der Innenstadt präsentiert, bevor der Walk auf dem Theaterplatz endet. Im Rahmen der Gruselparade werden ausserdem Miss- und Mister- sowie Kiddy-Zombie-Walk gekürt, so die Veranstalter. Mitmachen dürfen alle, die Freude an Verrücktem haben, sich gerne verkleiden oder einfach Lust auf einen gruseligen Abend haben.