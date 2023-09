Basel: Darum plagte dich mitten im Sommer ein mühsamer Husten

In diesem Sommer wurden die Ozon-Grenzwerte in Basel-Stadt und Basel-Landschaft teilweise deutlich überschritten.

Zwei längere und sehr heisse Schönwetterphasen im Juni und im August 2023 hätten dazu geführt, dass die Ozon-Grenzwerte in Basel-Stadt und Basel-Landschaft teilweise deutlich überschritten wurden, so das Lufthygieneamt beider Basel in einer Mitteilung. Mit einem Spitzenwert von 174 Mikrogramm pro Kubikmeter sei man über dem Rekord vom Vorjahr, jedoch noch unter dem Höchstwert von vor einigen Jahren.

Ozon kann gefährlich werden

Es ist laut der Mediensprecherin nicht notwendig, zum Schutz zu Hause zu bleiben, obwohl die Ozonkonzentration in geschlossenen Räumen deutlich niedriger ist als im Freien. «Körperliche Anstrengung sollte bei hohen Ozonwerten jedoch so gut wie möglich vermieden beziehungsweise in die Morgenstunden verschoben werden», so Tschudin abschliessend.