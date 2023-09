Basel: Darum war dein Arbeitsweg heute mühsam – «zeitgleiche Unfälle» 

Am Mittwoch um sechs Uhr morgens ereigneten sich «nahezu zeitgleich» zwei Unfälle auf der A2 in Basel.

Autofahrende in der Region Basel brauchten heute Morgen wohl länger für ihren Arbeitsweg als normalerweise. Am Mittwochmorgen um kurz vor sechs Uhr kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der Basler Autobahn A2. Wie die Kantonspolizei Basel in einer Mitteilung schreibt, ereigneten sich beide Unfälle ungefähr zeitgleich in Fahrtrichtung Schweiz. Die Unfälle führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Es resultierte ein richtiggehendes Verkehrschaos über mehrere Stunden im Kanton.