Basel: Geofencing für E-Trottis nervt User

Darum gehts Ein News-Scout nervt sich ab den Park- und Fahrverbotszone für E-Trottis. Bei ihrer Fahrt habe das Trotti ständig abrupt gebremst.

Viele Verbotszonen scheinen für sie völlig unnötig und das Bremsen sei gefährlich.

Die Zonen sind für den Kanton logisch. Man richtet sich nach geltenden Verkehrsregeln und schützt Bereiche mit viel Publikum.

«Haben die nichts Besseres zu tun, als No-Go-Zonen für E-Trottis zu definieren, die komplett willkürlich sind?» So nervte sich ein News-Scout über die neuen Fahr- und Parkverbotszone für Elektro-Trottinetts in Basel. Als sie auf dem Weg vom Bahnhof in Richtung Innenstadt war, habe ihr Trotti ständig völlig zufällig abgebremst. «Ich finde das gemeingefährlich und einfach Nonsense», beschreibt sie die Situation. Ihr Gefährt bremste so schnell ab, sodass sie vom Fahrzeug hätte geschleudert werden können. Damit aber noch nicht genug: «Dann musste ich das Trotti auch noch schieben, es stellte einfach ab.»

Das E-Trotti war auf dem Heimweg für sie immer eine Alternative zum öffentlichen Verkehr. Doch wenn es mit den Gefährten auch in Zukunft solche Probleme gibt, hat es sich für sie wohl ausgerollt. Dass es Fahrverbotszonen im Zentrum und in Fussgängerbereichen, wie der Freien Strasse gibt, macht für sie absolut Sinn. Sie ärgert sich ab den völlig zufällig erscheinenden und für sie auch unnötigen Zonen. Dass die neuen Zonen bereits aktiv sind, überrascht. Die Basler Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) hatte vor rund zwei Wochen angekündigt, die Verbotszonen auf die ganze Stadt ausweiten zu wollen. «E-Trottis in Fussgängerzonen sind ein Ärgernis», schrieb sie auf Facebook. Per Mitte Oktober sollten per sogenanntem Geofencing elektronische Sperrzonen geschaffen werden.

Verkehrsregeln gelten auch für E-Trottis

Auf Anfrage bestätigt Nicole Ryf, Sprecherin des Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel Stadt (BVD), dass einige E-Trotti-Anbieter des Geofencing bei ihren Fahrzeugen bereits aktiviert haben. Pflicht ist die Implementierung von Fahrverbots- und Parkverbotszonen erst ab dem 15. Oktober. Zu diesem Zweck erhalten die Anbietenden vom Kanton eine digitale Karte mit den entsprechenden Zonen, die sie auf ihrer Plattform umsetzen. Das Bau- und Verkehrsdepartement plant in Zukunft, die Zonen auch auf der Opendata-Plattform des Kantons als Karte zu publizieren. «Alle Anbieter haben zusätzlich eigene Zonen definiert», so Ryf weiter.

Die Parkverbotszonen befinden sich «vor allem in Parks und an Orten mit viel Publikum, wie beispielsweise dem Centralbahnhofsplatz, den Rheinbrücken oder der Solitude», in diesen gekennzeichneten Bereichen kann das E-Trotti nicht abgestellt werden. Die Fahrverbotszonen richten sich nach den geltenden Verkehrsregeln. Die Zonen befinden sich in Bereichen, wo ohnehin Fahrverbot gilt. Dazu gehören die Fussgängerzonen in der Innenstadt sowie Teile des Centralbahnplatzes. Für das BVD ist klar: «Wer sich an die geltenden Verkehrsregeln hält, läuft nicht Gefahr, dass sein Fahrzeug abbremst.» Wie schnell ein Fahrzeug abbremse, liege zudem nicht in der Zuständigkeit des Kantons, dafür sind die jeweiligen Anbieter zuständig, so Ryf.

1 / 3 Die roten Zonen zeigen die Fahrverbotszonen für E-Trottis. Betroffen davon sind Fussgängerzonen in der Innenstadt. Bau und Verkehrsdepartement des Kantons Basel Stadt Teil der Fahrverbotszone ist auch ein Teil des Centralbahnplatzes am Bahnhof SBB. Bau und Verkehrsdepartement des Kantons Basel Stadt Die gelben Bereiche zeigen die Parkverbotszonen für E-Trottis. Darunter hauptsächlich Parks und Orte mit viel Publikum. Bau und Verkehrsdepartement des Kantons Basel Stadt

