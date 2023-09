Basel: Das kurioseste und schnellste Fahrzeug auf Schienen gewinnt 

«Eine Mischung aus Sport, Kunst und Begegnung», so beschreibt die Christian-Merian-Stiftung (CMS) das jährliche Draisinenrennen auf dem Gleisbogen Dreispitz, welches am letzten Samstag erneut stattgefunden hat. «Ein Rennen auf Schienen – aber mit Muskelkraft», so die «Basler Zeitung» online (BaZ). Auch dieses Jahr lockte das Rennen wieder Hunderte Zuschauer an. Eine Draisine ist ein schienengebundenes Fahrzeug auf vier Rädern, das ausschliesslich mit Muskelkraft angetrieben wird. Am Samstag allerdings gab es auch die eine oder andere kreative Variante zu bestaunen.