Basel : «Das machen wir heute noch weg» – Unbekannte beschmieren Rathaus 

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde das Basler Rathaus mit einem Graffiti beschmiert. Nachdem dort offiziell die israelische Flagge gehisst wurde, stand an der Fassade: «Free Palestine. Keine Solidarität mit Kriegsverbrechern».

1 / 3 Die Fassade des Basler Rathauses wurde in der Nacht auf Donnerstag beschmiert. Auch der Boden wurde beschmiert. Simon Erlanger Mit weisser Farbe und Kreide wurden auch auf den Boden vor dem Gebäude Sloagans zu «Free Palestine» geschrieben. Simon Erlanger Die Täter bleiben unbekannt, weshalb es wohl auch nicht zu einer Anzeige kommt. Simon Erlanger

Darum gehts Das Basler Rathaus wurde am Donnerstagmorgen beschmiert.

In weisser Farbe stand an der Fassade der Sloagan: «Free Palestine. Keine Solidarität mit Kriegsverbrechern».

Das, nachdem am Dienstag das Basler Rathaus die Israel-Flagge gehisst hat.

«Free Palestine. Keine Solidarität mit Kriegsverbrechern»: Das steht in weisser Farbe am Donnerstagmorgen an der Wand des historischen Basler Rathauses, wie die Basler Zeitung (BaZ) berichtet. Auch auf dem Boden vor dem Rathaus haben Unbekannte mit weisser Farbe und Kreide ähnliche Botschaften geschrieben.

Das, nachdem am Dienstag die Israel-Flagge am Rathaus gehisst wurde. Damit bekundete die Basler Regierung ihre Solidarität mit den Opfern der Terrorattacken der Hamas.

Am 7. Oktober 2023 tötete die Palästinenserorganisation Hamas Hunderte israelische Zivilistinnen und Zivilisten. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu rief am selben Tag in einer Ansprache den Krieg aus. Israel hat seither nach eigenen Angaben «mehr als 500» Hamas-Ziele im Gazastreifen getroffen und die «vollständige Belagerung» der Region angekündigt.

Eine Anzeige wegen der Schmierereien in Basel wird es aber wohl kaum geben, so Staatsschreiber Marco Greiner zur BaZ. Die Erfolgschancen seien zu gering. Es gebe keinen Hinweis auf die Täterschaft. «Die Slogans machen wir aber heute noch weg», so Marco Greiner.