Basel: «Solche Dinge können tiefe Ängste auslösen»

Alarmieren und um Hilfe rufen

Wie in einer Notfallsituation richtig gehandelt wird, erklärt Patric Aregger, First Responder im Universitätsspital Basel und Kursleiter bei Nothelfer am Bahnhof, die Nothelferkurse an 45 Orten in der Schweiz anbieten. Er hat auch Tipps für die, die nicht wissen, was zu tun ist: «Wenn man nicht weiss, was man machen soll, dann ist das Einfachste, zu alarmieren und um Hilfe zu rufen. Es gibt immer Leute rundherum, die wissen, was zu tun ist.» Er ist der Meinung, dass das regelmässige Auffrischen des Nothelferkurses unbedingt obligatorisch sein sollte. «Ich treffe immer wieder Leute im Betrieb, welche vor 20 bis 30 Jahren den Kurs besucht haben und dann überrascht sind, wie einfach es ist, zu helfen. Auch, weil vieles nicht mehr stimmt, was sie damals gelernt haben.»