Basel: Das wäre der Tod vieler Bienen gewesen

Nicht der erste Fall in der Nordwestschweiz

Die Asiatische Hornisse, die in Europa erstmals 2004 gesichtet wurde, ist eine massive Gefahr für die einheimischen Bienen. Bienenzüchterinnen und Bienenzüchter schlagen deshalb Alarm. Besonders stark betroffen ist die Westschweiz, 2020 hat sich die invasive Art in den Kantonen Genf und Jura angesiedelt. Ganz anders als die europäische Hornisse ernährt sich die Asiatische vorwiegend von Bienen, weshalb sie im Extremfall ganze Bienenvölker auslöschen kann.

Der Nestfund in Basel ist allerdings nicht der erste in der Region. Ende August letzten Jahres wurde auch in Münchenstein, Baselland, ein Nest entdeckt. Der Fall im Nachbarkanton gleicht dem aus Basel-Stadt sehr, auch in Münchenstein entdeckte ein Imker die Hornisse. Anschliessend wurde mit der gleichen Methode auch dieses Nest mittels Radio-Telemetrie aufgespürt und entfernt.