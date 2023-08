Basel: 6,5 Jahre Haft für Vergewaltigung in WC von Veloparking

Am helllichten Tag vergewaltigte ein 35-jähriger Mann im Februar eine Frau in der Toilette des Veloparkings beim Basler Bahnhof. Jetzt wurde er zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

1 / 3 Ein Mann vergewaltigte am 15. Februar eine Frau in einer selbstreinigenden Toilettenanlage im unterirdischen Veloparking am Centralbahnplatz in Basel. 20Min/Lukas Hausendorf Der Beschuldigte soll mehrfach Frauen sexuell belästigt haben. Weiter wurde er aufgrund vergangener Straftaten, darunter sexuelle Belästigung, vom Kanton Basel-Stadt ausgegrenzt. 20Min/Lukas Hausendorf Am 18. Februar, drei Tage nach der besagten Vergewaltigung, nötigte und belästigte der Beschuldigte eine Frau sexuell. Er liess so lange nicht von der Frau ab, bis die Polizei eintraf und ihn noch vor Ort festnehmen konnte. 20Min/Lukas Hausendorf

Darum gehts Am 15. Februar hat ein Mann im Bereich des Veloparkings beim Bahnhof SBB in Basel eine Frau am helllichten Tag in einer öffentlichen Toilette vergewaltigt.

Der Beschuldigte wurde einige Tage später festgenommen und muss sich nun vor dem Basler Strafgericht verantworten.

Dafür wurde er jetzt zu 6,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und wird 12 Jahre des Landes verwiesen.

Ein 35-jähriger Mann wurde am Donnerstag vom Basler Strafgericht wegen mehrfacher Vergewaltigung und weiterer Delikte zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte am 15. Februar dieses Jahres eine Frau am helllichten Tag im öffentlichen WC des Veloparkings im Basler Bahnhof SBB brutal vergewaltigt. Der Geschädigten wurde eine Genugtuung über 15’000 Franken zugesprochen. Zudem wurde ein Landesverweis über 12 Jahre ausgesprochen.

«Das war nicht Witchcraft, es war ein Mensch aus Fleisch und Blut und das waren Sie», erklärte Gerichtspräsident Markus Hofer in der mündlichen Urteilsbegründung. Der Verurteilte erklärte den Tatvorwurf stets mit «Witchcraft», also Hexerei. Der Mann stammt aus Burundi und lebte jahrelang in Südafrika, wo der Glaube an Dämonen und Hexerei weit verbreitet ist.

Der Beschuldigte habe sich mit grösster Rücksichtslosigkeit einfach geholt, was er wollte. Mit seiner Tat habe er dem Opfer das letzte Vertrauen genommen, woran sie ihr Leben lang leiden werde. Die Beweislage in diesem Fall war erdrückend. Der Täter hinterliess mehrere DNA-Spuren am Opfer, die Videoüberwachung der Veloparking-Anlage zeichnete einen Teil der Tathandlungen auf, der Logenmitarbeiter griff schliesslich, wenn auch erst sehr spät ein, worauf der Beschuldigte «mit verstörender Ruhe», so Hofer, den Tatort verliess. Vor Gericht konnte ihn der als Zeuge geladene Mann identifizieren.

Genugtuung weit unter Antrag

Die auszurichtende Genugtuung liegt erneut deutlich unter dem beantragten Betrag der Vertreterin der Privatklägerin, die 30’000 Franken forderte. Nicht zum ersten Mal. Schon Vergewaltigungsfall Landskronstrasse sprach das Basler Strafgericht dem Opfer 15’000 Franken zu, gefordert waren 25’000 Franken. Opfervertreterinnen fordern Gerichte schon länger eindringlich auf, bei der Bemessung der Genugtuung nicht auf alte Fälle abzustützen und Opfer besser zu stellen.

Im Februar dieses Jahres sprach das Zürcher Obergericht einer Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wurde 20’000 Franken zu. Dieses Urteil wurde seither in mehreren Fällen, auch dem aktuellen in Basel, von der Opfervertreterin ins Feld geführt. Hinzu kommt, dass die effektiv ausgezahlte Summe bis zu 40 Prozent geringer ausfällt, wenn der Staat anstelle der oft mittellosen Täter einspringt.