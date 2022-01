«Wenn alle Stricke reissen» – Basel denkt über Fasnacht im Sommer nach

1 / 8 Ob und in welcher Form die Basler Fasnacht 2022 stattfinden kann, ist noch nicht klar. Basel Tourismus Im Dezember wurde bekanntgegeben, dass der Cortège aufgrund der aktuellen Lage abgesagt wird. Zurzeit diskutieren die Verantwortlichen nun, was am 7. März alles möglich wäre. Basel Tourismus Laut Fasnachts-Obfrau Pia Inderbitzin sei es noch zu früh um zu sagen, ob der «Morgestraich» stattfinden wird. Tamedia/Nicole Pont

Darum gehts Ob und wie die Basler Fasnacht dieses Jahr stattfinden kann, ist noch immer unklar.

Zurzeit wird diskutiert, was am 7. März alles möglich wäre und ob ein «Morgestraich» denkbar wäre.

Das Fasnachts-Comité wünscht sich «irgendeine Form der Fasnacht im März», ist jetzt aber erstmals auch offen für Alternativen.

Ob und in welcher Form die Basler Fasnacht 2022 stattfinden kann, ist noch immer nicht klar. Im Dezember wurde bekanntgegeben, dass das Basler Fasnachts-Comité den Cortège aufgrund der aktuellen Situation absagte. Zurzeit diskutieren die Verantwortlichen, was am 7. März alles möglich wäre und ob ein «Morgestraich» denkbar wäre. «Wir haben zurzeit eine gewisse Planungsunsicherheit, es ist eine schwierige Situation für uns alle», sagt Obfrau Pia Inderbitzin im «Regionaljournal Basel» von SRF.

Das Comité versuche, bei der Planung so flexibel wie möglich zu sein. «Es ist noch zu früh um zu sagen, ob der Morgenstreich stattfindet», so Inderbitzin zu SRF. Das Comité werde Ende Januar kommunizieren. Gemäss der Obfrau werde noch auf den Entscheid der Regierung gewartet. Dieser fällt laut Regierungspräsident Beat Jans Mitte Januar. «Gerade jetzt ist die Lage extrem schwierig. Es ist der dümmste Moment, was die Fasnacht anbetrifft», sagt Jans zur «Basler Zeitung» (Bezahlartikel). Es müsse abgewartet werden. «Wir brauchen mehr Wissen darüber, was sich mit der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante alles ändert», so Jans.

«Ich würde mich freuen, wenn der ‹Morgestraich› stattfinden würde. Auch das ‹Gässle› mit Sicherheitsmassnahmen und die Laternenausstellung wären schön», sagt Inderbitzin. Es sei jedoch so, dass die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung an erster Stelle stehe. «Die Fasnacht gehört für mich zum Ende des Winters. Wir wünschen uns irgendeine Form der Fasnacht am 7. März», so die Obfrau zu SRF.

«Sommerfasnacht ist keine gute Idee»

Die Möglichkeit, ob allenfalls eine Sommerfasnacht, wie sie in Lörrach dieses Jahr durchgeführt wird, denkbar wäre, hält Pia Inderbitzin für keine gute Idee. «Die Fasnacht gehört traditionellerweise ans Ende des Winters. Falls jedoch die Situation eintreffen sollte, dass wir keine andere Wahl hätten, wäre es eine Option, die wir zurzeit diskutieren, wenn alle Stricke reissen sollten», sagt Inderbitzin.

«Ich finde die Idee einer Verschiebung der Fasnacht in den Frühsommer, wie man sie im Baselbiet zum Teil schon getroffen hat, sollte man auch in Basel diskutieren und prüfen», sagt Regierungspräsident Beat Jans zur «BaZ». Statt die Fasnacht ganz abzusagen, fände Jans dies die bessere Variante, vor allem für die Jungen. «Sie sind es, die wieder einmal etwas Grosses zusammen erleben sollen», so Jans. Am liebsten hätten laut dem Regierungspräsident jedoch alle eine richtige Fasnacht.