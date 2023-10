Basel: «Der Krebs teilte sich mit mir die Chips»

1 / 3 Die fiesen Signalkrebse machen es sich in Schweizer Gewässern gemütlich. Besonders gut kann man sie an ihren blauen Scherengelenken erkennen. BaZ Das Problem ist, sie sind äusserst invasiv, bedrängen einheimische Arten und können Träger der Krebspest sein, welche ganze Populationen gefährdet. BaZ Nebst Fangkörben werden auch Raubfische eingesetzt, um die Anzahl invasiver Krebse zu minimieren. Da sie sich aber gerne versteckt halten und nachtaktiv sind, wird das zur Challenge. BaZ

Darum gehts In Schweizer Gewässern findet sich eine grösser werdende Population Signalkrebse. Die Tiere wurden ursprünglich aus Nordamerika eingeschleppt.

Mittlerweile haben sie sich in den hiesigen Gewässern eingenistet und gefährden einheimische Arten. Ausserdem können sie Träger von Krebspest sein, die für heimische Krebse tödlich ist.

Eine Frau wundert sich in einer Basler Facebookgruppe über die Krebse im Naherholungsgebiet Langen Erlen.

In der Facebookgruppe «Du weisch, dass de vo Riehe bisch wenn …» wundert sich eine Userin Anfang Oktober über «Kräbsli», die ihr im Basler Naherholungsgebiet Langen Erlen zuhauf aufgefallen seien. «Die Gewässer in den Langen Erlen sind voll. Die hab ich dort noch nie gesehen …», schreibt die Frau und postet dazu ein Bild, wie sie einen Krebs neben ihr Gesicht hält. Sie fragt sich: «Muss man das melden?»

Eine andere Userin berichtet davon, wie sich ein Krebs an ihren Chips bedient habe, als sie am Picknicken war. «Er ein Chips, ich ein Chips», so hätten sich die beiden abgewechselt, schildert sie ihre Begegnung mit dem Krebs. Auch sie sei «mächtig beeindruckt gewesen», dass es in der Schweiz Krebse gibt.

«Die Gewässer und Weiher im Gebiet ‹ Langen Erlen› sind vor allem vom Signalkrebs besiedelt», bestätigt der Kantonale Fischereiaufseher Hans-Peter Jermann gegenüber 20 Minuten. «Landesfremde Krebsarten sind bezogen auf den Lebensraum nicht sehr anspruchsvoll und gegenüber einheimischen Arten konkurrenzstärker, was ihrer Verbreitung sehr entgegenkommt.»

Signalkrebse übertragen Krebspest

Der aus Nordamerika importierte Signalkrebs ist ein Neozoen – eine Tierart, die unter Mitwirkung von Menschen in ein Gebiet gelangt ist, in dem sie normalerweise nicht vorkommt. Der Signalkrebs bereitet den Kantonalen Behörden sorgen, denn er ist nicht ganz ungefährlich. «Signalkrebse wie auch weitere invasive Flusskrebsarten sind gegenüber einheimischen Arten konkurrenzstärker und verdrängen diese», so der Kantonale Fischereiaufseher. «Zudem sind sie Träger der Krebspest, erkranken selber nicht an der Krankheit, sondern stecken einheimische Krebspopulationen an und haben dadurch einen Konkurrenzvorteil.»

Ursprünglich stammen die Signalkrebse aus Nordamerika und sind in den 70er-Jahren das erste Mal in der Schweiz gesichtet worden. «Die heute in der Schweiz bekannten invasiven Flusskrebsarten wurden ursprünglich als Speisekrebse angesiedelt. Zudem sind sie sehr beliebt in der Aquaristik, was mitunter dazu führt, dass sie durch private Aquarienbesitzer ausgesetzt werden», sagt Jermann.

Krebse werden gefischt und gejagt

Die einheimischen Krebsarten vor Krebspest zu schützen, erachten die Kantonalen Behörden als besonders wichtig. Neozoen seien gefährlich, schliesst Jermann. «Sie können nicht nur die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen, sondern auch wirtschaftliche Schäden anrichten, da sie einheimische Pflanzen und Tiere verdrängen und sich auf Kosten derer weiter verbreiten.» Der Fischereiaufseher warnt: «Gesichtete Krebse sollten nicht gefangen, mitgenommen oder in ein anderes Gewässer verschleppt werden.»

Massnahmen, um die Population der invasiven Krebse einzudämmen, seien bereits im Gange. Nebst dem Einsetzen von Fischerkörben und Raubfischen werden die invasiven Krebse gezielt durch die Kantonale Fischereifachstelle aus den Gewässern entnommen. Die Krebse seien aber hartnäckig, so Jermann.