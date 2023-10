ChatGPT: So wird in Basel KI in der Schule integriert

«Zwischendurch bin ich auf Unterrichtsbesuch und sitze hinten im Klassenzimmer. Von hier aus habe ich einen ganz anderen Blick und sehe auf die Bildschirme», erzählt Christina Holzwarth. Als Deutschdidaktik-Dozentin ist die Basler Gymilehrerin regelmässig in anderen Klassenzimmern unterwegs und hat gesehen, wie sich Schülerinnen und Schüler die KI zu Nutze machen. Davon berichtet sie in der aktuellen Ausgabe des «Basler Schulblatts» . «Ich habe erlebt, wie eine Nachwuchslehrperson im Unterricht mit ChatGPT gesprochen hat, ohne es zu merken. Ein Schüler tippte die Fragen des Lehrers in den Chatbot ein und verkündete die Antwort, als wäre es seine eigene gewesen.»

KI Module fester Bestandteil des Unterrichts

In ihrem eigenen Unterricht am Basler Gymnasium Kirschgarten hat Holzwarth KI schon fest integriert. Schon im Januar dieses Jahres testete sie ein Unterrichtsmodul zu künstlicher Intelligenz, das jetzt fester Bestandteil ihres Deutschunterrichts ist. Damit dürfte sie zu den Allerersten in der Schweiz gehören. «Meine Beobachtungen haben mich bestärkt, dass eine möglichst frühe Sensibilisierung im Umgang mit KI enorm wichtig ist», sagt sie. Inzwischen haben auch andere Lehrpersonen in Basel-Stadt ein KI-Modul in den Unterricht integriert.