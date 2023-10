Basel: Geduldsprobe für Reisende nach Pristina

Zwei Stunden nach dem geplanten Abflug durften die Passagiere wieder an die frische Luft. Wegen technischer Probleme verzögerte sich der Flug E46051 von Basel nach Pristina am Sonntag.

Reisende eines Fluges von Basel nach Pristina mussten am Sonntag stundenlang im nicht klimatisierten Flugzeug ausharren.

Planmässiger Abflug wäre am Sonntag um zwölf Uhr gewesen. Doch dann passierte erst mal gar nichts. Die Passagiere des Charterflugs E46051 der Enter Air von Basel nach Pristina sassen bis 14 Uhr in der Boeing 737-800 und wurden auf die Geduldsprobe gestellt. Die Klimaanlage war aus und es sei immer wärmer geworden, berichtet ein News-Scout. «Mit Kindern ist es die Hölle», erzählt er. Nach zwei Stunden hätten sie den Flieger, der offenbar technische Probleme hatte, wieder verlassen dürfen.

Sehr lange hätten sie keine Informationen erhalten, wie es nun weitergehe. Kurz nach 15 Uhr seien sie noch immer am Euro-Airport am Warten gewesen, so der News-Scout. Um 15.30 Uhr konnte die Maschine dann erneut gebordet werden. Erst kurz nach 16:45 Uhr hob das Flugzeug dann mit mehr als vierstündiger Verspätung ab.