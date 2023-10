Basel: Schlimmer als Karies – Kreidezähne auf dem Vormarsch

Der Wert an kariesfreien Gebissen ist seit 1992 gestiegen, jedoch erkranken immer mehr Kinder an sogenannten Kreidezähnen, welche das Risiko von Karies steigern könnte.

Forschende der Universität Basel und des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) haben für ihre Studie seit 1992 regelmässig Basler Kinder auf Karies untersucht und eine Stichprobe von rund 1400 Kindern ausgewertet. Das Resultat lässt sich zeigen: Bei den 15-Jährigen ist der Anteil an kariesfreien Gebissen zwischen 1992 und 2021 von 29 auf 69 Prozent gestiegen. Bei den Zwölfjährigen verbesserte sich der Wert von 44 auf 73 Prozent und bei den Siebenjährigen waren es 58 Prozent mit kariesfreiem Gebiss. Jedoch bedeutet das immer noch, dass nur jedes dritte siebenjährige Kind kariesfrei ist. Trotz dieser Erfolge sollte das häufige Zähneputzen in keinem Fall vernachlässigt werden.

Eine weitere Krankheit, die Karies zur Folge haben kann, bereitet den Zahnärzten und Zahnärztinnen grosse Sorgen: Kreidezähne. Denn Kreidezähne, welche fachsprachlich Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) genannt werden, sind auf dem Vormarsch. «Dabei handelt es sich um eine Störung der Zahnschmelzentwicklung, bei welcher die bleibenden Frontzähne sowie die ersten bleibenden Backenzähne am häufigsten betroffen sind. Die Zähne haben teilweise gelb-bräunliche Flecken, bis hin zu komplett fehlenden Arealen im Bereich der Kauflächen», erklären Dr. Cornelia Filippi und Dr. Daniel Klein auf Anfrage von 20 Minuten. «Die Kinder haben häufig Schmerzen, was daraufhin die häusliche Zahnpflege erschweren kann. Dadurch kann Karies viel leichter entstehen, als an einem gesunden Zahn.»

Genaue Ursache für Kreidezähne ist nicht bekannt

«Wir haben täglich Patienten mit diesem Krankheitsbild»

Auch am UZB häufen sich die Fälle mit MIH. «Durch unsere Spezialsprechstunde bekommen wir regelmässig Kinder überwiesen, die an MIH leiden. Wir bieten das komplette Spektrum der Versorgung an und können auch für die Hauszahnarztpraxis Behandlungspläne erstellen.» Durch Fotoanalysen wird der Umfang der erkrankten Zahnsubstanz dokumentiert und es werden Lösungen für jedes Kind gefunden. Erschreckend sind aber die Zahlen. «Pro Woche kommen vier bis sechs Kinder zu uns in die Spezialsprechstunde und täglich müssen wir mindestens einen Patienten oder eine Patientin mit diesem Krankheitsbild behandeln.»