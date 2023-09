Basel: Videoüberwachung vertreibt Dealer nicht von Dreirosenanlage

1 / 5 Das Dreirosenareal wird seit Mitte August von Kameras überwacht. Schilder mit Piktogrammen zeigen an, ab wo die Überwachungszone beginnt. 20min/Valentin Kunzelmann Obschon diese gut sichtbar angebracht sind, ist die Drogenkriminalität nicht verschwunden. Kapo BS Problematisch bleibe die Situation bezüglich Drogenhandel und Eigentumsdelikten. «Eine befürchtete Verschiebung dieser Szene in andere Quartiere konnte nach Installation der Kameras nicht festgestellt werden», kommt die Polizei zum Schluss. Kapo BS

Darum gehts Die Basler Dreirosenanlage gilt als Brennpunkt für Gewalt- und Drogenkriminalität.

Um die Situation in den Griff zu bekommen, wurde Mitte August mit der Videoüberwachung der Anlage gestartet.

Einen Monat nach Inbetriebnahme fällt die Bilanz durchzogen aus.

Nachdem sich schwere Gewalttaten im Frühling und Sommer häuften, zog das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement die Reissleine und liess auf der Dreirosenanlage Videoüberwachung installieren. Seit Mitte August haben zwölf Kameras dort das Geschehen im Blick. Weniger Arbeit für die Polizei gibt es indessen nicht. Wie die Kantonspolizei am Mittwochmorgen bekannt gegeben hat, sind schwere Gewalttaten zwar zurückgegangen, der Drogenhandel und die Kleinkriminalität würden aber weiterhin stattfinden.

In den Monaten Juni und Juli, also noch vor der Installation der Kameras, habe die Einsatzzentrale auf und um das Dreirosenareal 65 respektive 40 Requisitionen im Einsatzleitsystem gezählt. «Im August stieg die Zahl der Requisitionen wieder auf 60, allerdings gingen weniger Meldungen von physischer Gewalt ein», heisst es in der Mitteilung. Die operativen Einsatzkräfte vor Ort hätten bei kontrollierten Personen weniger gefährliche Gegenstände wie zum Beispiel Messer gefunden. Aus Sicht der Polizei ebenfalls positiv hervorzuheben sei, dass die Kameras für Fahndungen präzise Bilder der Täterschaft liefern und so gezielte Personenkontrollen durchgeführt werden können.

Buvetten-Mitarbeiterin belästigt

So gibt es nun wenigstens hochaufgelöstes Videomaterial von Straftaten und Tätern. So auch von einem Zwischenfall an der Dreirosenbuvette vom vergangenen Freitag. Ein 16-jähriger Algerier belästigte eine Mitarbeiterin, als diese ins Getränkelager ging. Ein Mitarbeiter, der sie beschützten wollte, sei mit Schlägen eingedeckt worden, berichtet die «Basler Zeitung». Die Geschäftsführerin der Buvette hatte sofort die Polizei gerufen, die allerdings erst nach 15 Minuten vor Ort war. Der Täter konnte am nächsten Tag bei einer Personenkontrolle festgenommen werden, als er erneut bei der Dreirosenbuvette auftauchte. Er war bereits polizeilich gesucht.

Die Kantonspolizei hält in ihrer Zwischenbilanz auch fest: «Problematisch bleibt die Situation bezüglich Drogenhandel und Eigentumsdelikten.» Nach wie vor dominierten Gruppierungen junger Männer aus Nordafrika die Szene im unteren Bereich der Dreirosenanlage und der Rheinberme Richtung Mittlere Brücke. «Eine befürchtete Verschiebung dieser Szene in andere Quartiere konnte nach Installation der Kameras nicht festgestellt werden», kommt die Polizei zum Schluss.

Bringen mehr Kameras mehr Sicherheit?

Ebendiese Gruppierungen sorgen regelmässig für Zwischenfälle bei der Buvette. Geschäftsführerin Saveria Schmidt sagt, sie habe schon mehrfach das Gespräch gesucht, um ihnen klar zu machen, dass sie in ihrem Bereich bleiben. Das klappe aber nur bedingt. «Es muss etwas passieren, wir brauchen mehr Schutz», sagt sie gegenüber der BaZ.

Die Polizei erwägt nun einen weiteren, bereits bewilligten Kamera-Standort am Rheinufer in Betrieb zu nehmen. Zudem werde man die Situation auf und rund um die Anlage weiterhin im Fokus behalten und Präsenz markieren. An Opfer und Zeugen von Straftaten appelliert sie, diese umgehend via Notruf zu melden.

Die Videoüberwachung bleibt bis mindestens Ende Oktober bestehen.

Petition fordert Ausweitung der Videoüberwachung

