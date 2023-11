Basel: «Drohung erpresserischer Art» gegen jüdische Einrichtungen

Gegen jüdische Einrichtungen in Basel-Stadt ist eine Drohung mit erpresserischer Absicht eingegangen, um welche Institutionen es sich handelt, wird nicht kommuniziert.

Auch in anderen Kantonen sollen ähnliche Erpresserschreiben eingegangen sein.

Die Bedrohung für jüdische Gemeinden in der Schweiz hat ein neues Niveau erreicht.

Zum laufenden Verfahren können aufgrund des Amts- und Untersuchungsgeheimnisses keine weiteren Angaben gemacht werden. Die Kantonspolizei hat, wie in solchen Fällen üblich, eine Gefährdungsanalyse vorgenommen. Die Basler Polizei schreibt dazu: «Die bewährten Sicherheitsmassnahmen bleiben bestehen und werden basierend auf der aktuellen Lagebeurteilung laufend angepasst. Nach aktueller Einschätzung der Kantonspolizei Basel-Stadt besteht aufgrund dieser Drohung derzeit keine erhöhte Gefährdungslage.»

Wie «tachles» weiter schreibt, haben Recherchen der Wochenzeitung ergeben, dass auch in anderen Kantonen solche Erpresserschreiben eingegangen sind. Nachfragen bei den Staatsanwaltschaften nach vergleichbaren Fällen in Zürich und Bern blieben bisher noch unbeantwortet. Angefragte Verantwortliche der betreffenden Institutionen können mit Verweis auf Sicherheitsbedenken nicht auf den Sachverhalt eingehen, «den sie allerdings bestätigten und zugleich auf getroffene Massnahmen verweisen», so das jüdische Wochenmagazin.