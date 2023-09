Basel: Bus muss Vollbremsung machen – fünf Verletzte

Für zwei Passagiere eines Busses, der am Freitag vom Flughafen her zum Basler Bahnhof SBB fuhr, endete die Fahrt im Spital. Unvermittelt führte ein Auto, das dem Bus vorangefahren war, auf Höhe der Lenzgasse ein Wendemanöver durch, so dass der Chauffeur des Gelenkbusses eine Notbremsung einleiten musste. In der Folge stürzten im Bus fünf Passagiere und wurden dadurch verletzt. Wie einem Bild der Verkehrspolizei zu entnehmen ist, ging dabei auch eine Trennscheibe zu Bruch.