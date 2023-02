Basel: Stadt warnt vor Vogelgrippe

In den vergangenen zwei Wochen wurden zwei tote Vögel im Kantons Basel-Stadt gefunden, die das Vogelgrippe-Virus in sich trugen. Es hat eine Lachmöwe und einen Graureiher erwischt. Um ein Übergreifen des hochansteckenden Virus auf Menschen und Hausvögel zu verhindern, mahnt das Gesundheitsdepartement, tote Vögel nicht anzufassen und stattdessen dem Veterinäramt zu melden. Auch in Sursee LU kam es kürzlich zu einem ähnlichen Fund. Ende 2022 wurde das Virus bei einem Pfau und ebenfalls bei einem Graureiher in Seuznach ZH nachgewiesen.